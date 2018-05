Põhja-Korea asevälisminister Choe Son-hui süüdistas Mike Pence'i poliitilises rumaluses ning hoiatas võimalike uute tuumakatsetuste eest - seda juhul, kui kahe riigi vaheline diplomaatia peaks ebaõnnestuma.

Choe teatas, et Pyongyang ei anu USA-lt dialoogi ega ürita veenda vastaseid kõnelustes osalema, vahendab BBC. Lisaks nimetas Choe Pence'i poliitiliseks rumalpeaks. Põhja-Korea riigiametniku kommentaar oli reageering Pence'i Fox Newsile antud intervjuule, milles Ameerika asepresident oli võrrelnud Põhja-Koread Liibüaga. Choe märkis, et Liibüa tuumaprogramm oli läbirääkimiste laua taha jõudes alles varajases staadiumis, kuid Põhja-Korea on oma tuumarelvi arendanud juba pikki aastaid.

Choe avaldas ka, et kui USA ei tagane oma jäikadest nõudmistest, soovitab ta Kim Jong-unil kohtumine tühistada.

Viimastel päevadel on mõlemad pooled hoiatanud, et 12. juuniks planeeritud Kim Jong-uni ja Donald Trumpi kohtumine võib kas edasi lükkuda või üldse ära jääda.