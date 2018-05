Mees õpetab puudlit rääkima.

"Teenin sellega vähemalt miljoni," on mees kindel.

"Kes küll rääkiva koera miljoniga ära ostab?"

"Mitte keegi," ütleb mees. "Aga ma olen kindel, et paljud koeratoidufirmad maksavad mulle miljoni selle eest, et mu koer oskaks suud pidada."