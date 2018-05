Eestis ei ole nafta maailmaturu hinnatõus praeguseks täiel määral kohale jõudnud, kuid oodatav hinnatõus ei jäta majandust mõjutamata. Nafta hinnatõusu taga on vähemalt kolm olulist tegurit, kirjutab Maaleht.

Esiteks saavutasid naftat tootvad riigid (peamiselt Saudi Araabia ja Venemaa) eelmisel aastal kokkuleppe, et naftatootmist piiratakse madalate hindade tõstmiseks. Teiseks on eriti viimastel nädalatel hinda mõjutanud ebakindlus Iraanis toimuva tõttu. Kolmandaks on maailma majandus üldisemalt kosunud ja nõudlus nafta järele seega kasvanud.

