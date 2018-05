Erakondade rastamise järelevalvekomisjon ei lõpetanud menetlust juhtumis, mis puudutab Tallinna linna väljaannetes „Pealinn“ ja „Stolitsa“ avaldatud kirjutistisi, kus propageeritakse Keskerakonna vaateid ning tehti valimiskampaaniat ka Taavi Aasale.

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni avalduse alusel algatas ERJK menetluse erakonnaseaduse rikkumise tuvastamiseks. Avalduses paluti komisjoni hinnangut, kas linna väljaannetes „Pealinn“ ja „Stolitsa“ avaldatud kümne kirjutise puhul on tegemist Keskerakonna vaadete propageerimisega ja erakonna ning selle liikmete valimiskampaaniaga.

Hinnanud avalduses nimetatud kirjutisi leidis komisjon, et nende puhul on tegemist Keskerakonna,Taavi Aasa ja Aleksandr Tšaplõgini valimisreklaamiga ning otsustas teha kõigile kolmeleettekirjutusele eelnevad ärakuulamiskirjad. „Laekunud vastused ei veennud omisjoni ettekirjutuste tegemise põhjendamatuses. Lisaks menetlusosaliste vastustele laekus komisjonile Tallinna linnasekretär Toomas Sepa pöördumine sooviga saada kaasatud antud haldusmenetlusse,“ teatas ERJK. Tõnis Mölder tegi aga ettepaneku menetluse lõpetamiseks Keskerakonna ja Taavi Aasa suhtes. ERJK otsustas oma viimasel maikuisel koosolekul menetlust Keskerakonna ja Taavi Aasa suhtes mitte lõpetada . Tallinna linnasekretäri Toomas Seppa menetlusse ei kaasatud, kuid teda teavitatakse võimalusest esitada 15 päeva jooksul komisjoni menetlusse puutuvat infot.