Urmas Reinsalu ütles kolmapäeva õhtul ETV saates "Suud puhtaks", et kainestusmajas pole mõtet hoida riigi palgal politseiametnikke, kelle töö on õhtul joodikuid magama panna. Ka Mupo töö võiks delegeerida turvafirmadele.

"Tallinna kainestusmajas on tööl 20 politseinikku. Ilmselgelt peame ära muutma korrakaitseseaduse nõnda, et me delegeerime selle turvaettevõtetele, kes neid joodikuid kantseldab. Täpselt samamoodi ei ole ka Mupot kontorina vaja," sõnas Reinsalu ja lisas, et vastavate muudatuste ellu viimisega juba tegeletakse.