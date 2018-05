USA president Donald Trump lõi oma Twitteri konto @realDonaldTrump ammu enne riigipea ametisse astumist. Seal on ta blokeerinud kasutajaid, kes tema vaadetega ei nõustu. Kuid nüüd ei tohi ta seda enam teha.

New Yorgi osariigi kohus leidis, et president, kes on rangelt võttes siiski valitsusetöötaja ning rahvaesindaja, ei tohi piirata kodanike õigust vabalt oma arvamust väljendada. Trump ei kasuta oma kontot ainult niisama säutsumiseks või sõnumite edastamiseks, vaid ka ametist lähtuvalt ning enda kui presidendi avalduste tegemiseks. Kuna ta esineb oma kontol presidendina ning kasutab seda oma ametikoha esindamisel, ei kehti sellele enam tavainimese lihtne õigus kõik vähegi vastumeelsed tüübid blokeerida.

Kohtuotsuse järgi läheb poliitilistel põhjustel inimese blokeerimine presidendi Twitteri kontolt vastuollu põhiseaduse sõnavabaduse paragrahviga. Tavainimene võib muidugi nii poliitilistel kui mistahes muudel põhjustel oma kontole ligipääsu keelata kellel iganes soovib.

Mida peaks Trump nüüd vastumeelsete poliitiliste avaldustega peale hakkama? Nagu soovitab kohtunik Naomi Buchwald, võib president endale ebasobivaid kommentaare edaspidi lihtsalt ignoreerida, vahendab The Hill. Ükski rahvaesindaja ei ole kohustatud oma kodanikele vastama või nendega suhtlema, kuid nende vaigistamine ei ole valitsuse või selle esindaja, isegi mitte presidendi poolt lubatud.