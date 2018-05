Ebolaviirus on 2018. aastal hauda viinud juba 23 inimest. See tundub väike number võrreldes 2014. aasta epideemiaga, mil viirus levis üle maailma ning tappis üle 11 000 inimese. Õnneks on maailm viimasest epideemiast õppust võtnud ning piiravad surmava viiruse levikut selle puhkemispaigas, vahendab Woman's Health.

1. Kus ebola praegu levib?

Kongo DV-s. Üheski naaberriigis ega mujal seda hetkel avastatud pole.