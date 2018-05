Uue küberturvalisuse seaduse eesmärk on kaasajastada olemasolevaid nõudeid riigiasutustele ja ettevõtjatele. Samuti sätestatakse senisest põhjalikumad turbenõuded infosüsteemide ja andmebaaside haldamisele.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo sõnul on Eesti on üks esimestest Euroopa riikidest, kes loob täiesti uue küberturvalisuse seaduse. „Euroopa küberturvalisuse suuniseid üle võttes oli meil valida, kas minna kergemat või nõudlikumat teed pidi, otsustasime viimase kasuks. Täna uue seaduse loomisele oleme ühemõtteliselt sätestanud küberturvalisuse tagamiseks vajalikud nõuded, samuti nende täitmise kontrollmehhanismi ja millised on tagajärjed, kui ollakse kohustuste täitmisel hooletud,“ kommenteeris Palo.

Mai alguses Riigikogus heakskiidu saanud küberturvalisuse seadusega kehtestab riik tugevamad nõuded ettevõtjatele ja riigiasutustele nii küberohtudeks valmistumiseks, infosüsteemide ja andmebaaside haldamiseks kui ka küberintsidentidest teavitamiseks.