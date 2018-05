13. mai õhtul said päästjad väljakutse Narva Joala tänavale, kus korrusmaja korteris tabasid noormeest vannitoas vingugaasi lekke tõttu krambid. Kiirabi viis kannatanu haiglasse ja ta jäi elama. See on vaid üks paljudest viimastel aastatel gaasiseadmetega juhtunud rasketest õnnetustest, milles on kahjuks elu kaotanud üle kümne inimese.