Tänaseks on lõpule viidud kohtueelne menetlus kriminaalasjas, mille sisuks on Sõle spordikeskuse juhi poolt klientidelt altkäemaksu küsimine. Kriminaalmenetluse käigus tuvastati, et Sõle spordikeskuse endine juht Toomas Ristlaan oli selle aasta kevadel nõudnud kahelt spordikeskuse kliendilt altkäemaksu maksmist ning ühtlasi kasutas ta spordikeskuse raha isiklikus tarbeks.

Kriminaalmenetluse käigus kogutud tõendid kinnitavad, et Toomas Ristlaan nõudis kahelt spordikeskuse kliendilt altkäemaksu kokku seitsmel korral ning sai seeläbi kuritegelikul teel tulu kogusummas 6000 eurot. Altkäemaksu eest said kliendid vastutasuks sobivamaid trenniaegu, rohkem saaliaegu ning samuti edaspidise sujuvama asjaajamise. Lisaks esitati talle süüdistus selles, et ta on ühe kliendi poolt jalgpallihalli kasutamise eest makstud renditasu – kokku pisut alla 300 – euro jätnud spordikeskuse kassasse kandmata ning kasutanud isiklikuks otstarbeks. Süüdistuse järgi oli tema ebaseaduslik tulu kokku 6366 eurot.

Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Leelet Kivioja selgitas, et tegu on kõneka näitega selle kohta, kus asjaosaliste aktiivne kaasabi õiguskaitseasutustele võimaldab olemuselt keerulise peitkuriteo kohta tõendid kiiresti kokku koguda ning kriminaalasja kohtusse saata. „Praegusel juhul õnnestus kriminaalmenetlus läbi viia kahe ja poole nädalaga,“ selgitas eriasjade prokurör Kivioja.