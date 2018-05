Esimese asjana pages tähetark Igor Mang pärast ahistamisskandaali lahvatamist välismaale redutama, näidates sellega, millisel tasemel on tema enda julgus võrreldes nende kümnete naistega, kes tema tegudest rääkida on söandanud. Astroloogi peitupugemine ei üllata eriti, kahjuks ei üllata ka see, et üks võimupositsioonil inimene teisi ära kasutas.

Astroloogia aga põhinebki pettusel ja ärakasutamisel. Müüakse õhku ja valet ettemääratusest. Aga kuna astroloogidest ja nõidadest pasundatakse kõikjal, kontorist leheveergudeni (siinkohal vaatab skeptik ka meediatööstuse poole), pole Mangi ohvrite lollideks pidamisest mingit kasu. On ju Mangi ametinimetuseks tähetark.

Seega ei paku mulle vähimatki rõõmu ilkuda Mangi ohvrite kallal, kellele on vanameest järjekindlalt reklaamitud kui nende probleemide lahendajat. See aukoht on tal nüüd alt kadunud ja selle võtsid needsamad, kes teda kõikvõimsaks targaks pidasid. Võim pole igavene ja ühel päeval hakkavad ärakasutatud vastu. See aeg on käes.