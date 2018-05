President Kersti Kaljulaidi lubadus kohtuda Moskvas Vladimir Putiniga

juhul, kui Vene riigiduuma peaks Eesti piirileppe ratifitseerima, on

võimu kuritarvitamine, leiab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna

aseesimees Jaak Madison.



„Presidendi valmisolek Moskva-visiidiks on ootamatu olukorras, kus

Venemaa on alustanud sõda Gruusia ja Ukraina vastu. Sisuliselt saadab

Kaljulaid kogu maailmale välja signaali, et Eesti on jätkuvalt nõus

tehingute tegemisest riigiga, kes rikub järjekindlalt rahvusvahelist

õigust,“ ütles Madison.



„Tuletame meelde, et riigikogu ei ole piirilepet ratifitseerinud. Selles

olukorras puudub presidendil moraalne õigus Moskvale lubadusi jagada.

Praeguse piirileppe heakskiitmisega loobuks Eesti vabatahtlikult ja

igaveseks ajaks Tartu rahulepingu järgsetest Eesti aladest, mis praegu

kuulvad de facto Venemaa koosseisu.“



Madisoni sõnul on kummastav, et olukorras, kus Venemaa okupeerib 5,2%

Eesti Tartu rahuleppe järgsest territooriumist, ootab president

Kaljulaid okupatsiooni seadustamist.



„President peaks olema institutsioon, mis seisab suveräänse riigi

territooriumi kaitsel ja ei sõlmi tehinguid riigiga, kes okupeerib meie

alasid ning meie liitlasriike,“ ütles Madison.



„President peaks tegema kõik selleks, et ei Eesti ega Venemaa piirileppe

ratifitseerimise protsessiga edasi ei läheks. Töötada tuleb selles

suunas, et Urmas Paeti ja Sergei Lavrovi vahel sõlmitud loovutuslik ja

riigireeturlik piirileping tühistada.“