"Naabrist parem" on jõudnud 6. hooaja eelviimase osani. Võistlustulle astunud neli paari on lõpuks valmis saanud oma unelmate korterid. Tänases osas antaksegi veel viimane lihv, hinnatakse ära ka köögid ja siis jääb vaid televaatajate otsustada, kes saab end oma korterisse mõnusalt sisse seada. Ootamatult selgub aga, et lõpp polegi veel nii lähedal – naabreid ootavad ees takistused, mis ei tee kedagi õnnelikuks!

Naabrid saavad õhtuses saates veel ühe kiire mängulise ülesande. Proovile pannakse nende kiirus saagimises, naelutamises ja kruvimises ning hooaja jooksul palju trenni saanud võime kõva pinge all tööd teha. Nii nagu ka eelmistel nädalatel, pole takistusteta möödunud ka viimane sisustusnädal. Viimasel hetkel selgub, et köögi töötasapinna ja valamukapi valmistajad on kraanikausi paigutusest erinevalt aru saanud. Kas neil õnnestub õigeks hetkeks hea lahendus leida?

Naabrite korterites on köögilahendusi väga erinevaid. Nii luksuslik, maakodulik, minimalistlik kui täiesti peidetud köök on omamoodi põnevad. Enamikku köökidest peavad kohtunikud mõistlikeks toidu valmistamise ja sõprade võõrustamise paikadeks, kuid ühe lahenduse puhul tekib kahtlusi, kas see ikka päriselt mugavaks toiduvalmistamiseks sobib.