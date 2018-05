Rikas vanamees ütleb oma nelikümmend aastat nooremale naisele:

"Tõota mulle, et kui ma suren, siis ei abiellu sa minu naabriga. Ta on kogu elu mu vihaseim vaenlane olnud."

"Ole mureta," vastab naine, "seda ma ei tee. Mul on juba kokku

lepitud mehega, kes elab kaubamaja lähedal."