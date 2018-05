Rootsi valitsuse otsusel saadetakse neil päevil posti teel 4,8 miljonile leibkonnale kunagise infobrošüüri „Kui algab sõda“ täiendatud ja parandatud variant „Kui algab kriis või sõda” (“Om krisen eller kriget kommer“). Tsiviilkaitseameti (MSB) koostatud brošüüris õpetatakse, kuidas tegutseda, kui igapäevaelu pööratakse pea peale. Viimati said rootslased analoogilise brošüüri 1961. aastal.

Värskes brošüüris ei nimetata konkreetseid riike, mille tegevus võib viia sõjani, kuigi kõik teavad, et esijoones peetakse silmas Venemaad. Samas rõhutatakse, et rünnaku korral ei anta kunagi alla ning kõigil elanikel vanuses 16–70 on kohustus anda oma panus vaenlase tõrjumisse. Rootsi võimud on seisukohal, et kriisiolukorras peab riik saama ilma välise abita hakkama vähemalt kolm kuud.

Rootsi ei ole olnud sõjas üle 200 aasta. Viimati sõditi Norraga 1814. aastal. Kahe maailmasõja päevil oli Rootsi neutraalne riik.