PARADIISISAAR: Brasiiliale kuuluvat Fernando de Noronha saart Atlandi ookeanis kutsutakse sageli paradiisisaareks, sest seal asub üks paremaid supelrandu maailmas. Vähem teatakse, et seal kehtib sünnitamiskeeld ning sünnitama tuleb lennata 370 kilomeetri kaugusele Natali linna. Keelust hoolimata sündis saarel üle 12 aasta taas beebi, sest tema ema ei teadnud, et on rase. (Vida Press)