Igaüks saab ise kontrollida, kas tema kaart on mõjutatud turvariskist, kodulehel www.id.ee või eesti.ee lehel asuvas rakenduses.

„Oma arvuti ID-kaardi haldusvahend turvariski olemasolu tuvastada ei saa. Oma kaarti saab kontrollida kas kodulehel olevasse rakendusse oma dokumendinumbrit sisestades või ka meie infoliinile 612 3000 helistades, kui teil puudub ligipääs internetile,“ sõnas Kirch.

Inimesed, kes ID-kaarti e-teenustesse logimiseks või digitaalkirjastamiseks ei kasuta, ei pea dokumendi kehtivuse muretsema. „Paljud inimesed on meie käest küsinud, kas selle kaardiga tohib reisida. Reisimist ja piiriületust see turvarisk ei mõjuta, sest ID-kaart kehtib füüsilise isikut tõendava dokumendina, reisimiseks, kliendikaardina ja apteegis digiretseptiga ravimi kättesaamiseks kuni kaardile märgitud kehtivusaja lõpuni,“ lisas Kirch. „Samuti ei pea muret tundma inimesed, kel on juba sõlmitud mobiil-ID leping või on olemas kehtiv digi-ID kaart.“

Sel aastal aeguvad väga paljude inimeste isikut tõendavad dokumendid, millest on tingitud ka tavapärasest pikemad ootejärjekorrad PPA teenindustes. Maikuus oli ilma eelneva broneeringuta dokumendi kättesaamisel keskmine ooteaeg Tallinna Pinna teeninduses 60 minutit, Tallinna Tammsaare ja Tartu teeninduses 30 minutit, Narvas 15 minutit, mujal umbes 10 minutit.