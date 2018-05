Adeele pani hiljuti kokku enda bändi, kuhu kaasas mitmed tuntud muusikud. Sealhulgas kitarrist Jaan-Eerik Aardami, kes oli ka "Vikerhommikus" külas. Mees rääkis, et näitlejanna ei pidanud teda pikalt veenma, et bändiga liituda. "See klikk käis peas väga kiiresti ära sest Adeele kirjutab ise muusikat ning tema tekstid on väga head," sõnas Aardam. "See juhtus kuidagi väga kiiresti ja ma olin kohe nõus."

Vikerraadio saates "Vikerhommik" rõõmustas raadiokuulajaid Viljandi Ugala teatri näitlejanna Adeele Sepp, keda viimasel ajal näeb rohkem lauljarollis kui teatrilavadel. Näitlejatar ootab last, kuid püüab olla aktiivne ja täita enda päevi südamelähedaste tegevustega. "Elu ei jää sellest seisma ja ma tahan teha edasi neid asju, mis mulle on tähtsad," lausus Adeele raadioeetris.

Adeele rääkis saates, et muusikat on ta tegelikult kirjutanud pikki aastaid, kuid siiani on tema looming vaid kapipõhjas koha leidnud. "Kirjutasin esimese, küll primitiivse, laulukese 12aastaselt. Loo pealkirjaks sai "Laiskus" ja see rääkis sellest, kuidas ma ei taha hommikuti üldse ärgata ja kooli minna, vaid tahaks hoopis lambaid karjatada ja piima juua," meenutas Adeele esimesi loomingulisi katsetusi.

"Ridamisi on neid laule kogunenud. Hoogustus see teismeeas, kui avastasin enda jaoks kitarri. Siis oli selline periood mu elus, kus leidsin vaba aega öötundidest, et harjutada pilli," rääkis Sepp. "Niimoodi on neid lugusid kaustikutäis kogunenud. Tundsin, et pean ühe etapi oma elust välja saama ja need teismeea lood nii-öelda purki panema," sõnas näitlejanna.

Peale muusiku tee alustamise on teatri- ja seriaalinäitlejanna elus väga eriline periood: Adeele valmistub emaks saama ja püüab seda aega südamest nautida. "Ma ei keskendu hirmudele, keskendun protsessile ja perioodile, mis mu elus käib," lausus Adeele.

Naine jagas toredat momenti, mis leidis aset bändiproovis, kui harjutati laulu "Aiavärav". Näitlejannale jäi kõrvu üks meloodiakäik, mis oli teda nii kaasa haaranud, et ka kõhubeebi sellele reageeris. "Kõhus hakkas pisike selle käigu peale kaasa tantsima. Ütlesin, nonii, poisid, see on märk, et peame selle käigu sisse jätma," meenutas Adeele.

Näitlejanna püüab selles perioodis teadlikult olla. "Naudin seda aega ja annan endale aru, et elu ei jää seisma. Tahan teha edasi neid asju, mis mulle on tähtsad," rääkis Adeele. "See pisike inimene, kes saabub, ainult toetab mind sellel teel ning ma ei näe lapseootust mingisuguse takistusena."

Hetkel on näitlejannal käsil teatrirollide üleandmine. See on Sepa jaoks huvitav kogemus. "Näen esimest korda kõrvalt neid lavastusi, milles ma ise olen mänginud ning uute ja andekate noorte näitlejannade tõlgendust minu rollist. Ilmselgelt ei saa ma anda ühtegi rolli üks-ühele üle – paratamatult toob uus näitleja ka uue lähenemise," rääkis Adeele. "Mulle meeldib see, et saan nüüd istuda publiku hulka, keskenduda ja vaadata, millega ma olen tegelenud. Või millega üldiselt meie teater või Eesti teater üleüldiselt tegeleb. See on minu arust ühele teatriviljelejale väga värskendav kogemus, näha etendust publiku vaatenurgast," arvab Sepp.

"Öeldakse, et tearikoolis võetakse sind koost lahti ja pannakse siis kokku tagasi. Mina meenutan sooja ja suure südamega Kalju Komissarovit, kes oli meie mentor. Ta ei õpetanud ainult teatrit tegema, vaid üleüldiselt maailma nägema, kuulama ja tunnetama," meenutas Adeele enda tudengiaega Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias, mille näitlejanna lõpetas aastal 2013.

Hetkel valmistub Adeele koos bändiga esimeseks kontserdiks, mis leiab aset Võrumaal Südamefestivalil 15. juulil.

Bändi kuuluvad lisaks Adeelele ja Jaan-Eerik Aardamile Kaarel Kuusk klahvpillidel, Marvin Mitt elektrikitarril, Indrek Mällo basskitarril ja Karl-Markus Kohv löökpillidel.