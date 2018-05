Naine on armukesega voodis. Ootamatult tuleb koju mees ja tormab vihaselt magamistuppa. Voodist tõuseb Arnold Schwarzenegger, haarab mehel kratist kinni, viib ta kööki, tõmbab talle kriidiga ringi ümber ja teatab: "Siit ringist sa välja ei lähe, selge?!"

Järgmise tunni jooksul kuulevad naine ja Schwarzenegger köögist pidevalt mehe naeru. Kui armuke on lahkunud, läheb naine kööki ja küsib: "Noh, mis siin siis naljakat oli? Miks sa kogu aeg naersid?"

"Ma naersin seda," vastab mees, "et vahepeal käisin ma salaja kaks korda ringist väljas."