Värvikas ja karismaatiline kirjasaatja Hillar Kohv jagab enda YouTube´i kanalil meenutust saatest "TRE raadio soovikas", kus käis külas laulja Artjom Savitski.

Tori vallast Viinahaualt pärit Hillar tervitas saates Artjomi, kes on Kohvi paarile kirjale kunagi vastanud.

Hillar esitas saatekülalisele küsimuse, kas too ei ole soovinud laulda duetti Anne Veskiga, mille peale Savitski lausus, et tal ei ole midagi selle vastu. "See oleks väga suur au. Ega meil Eestis väga palju staare pole, kes on kuulsad ka väljaspool Eestit." Saatejuht nõustus Artjomiga ja lisas, et meil ei olegi staare. Võibolla mõned üksikud DJ-d ja Kerli Kõiv.