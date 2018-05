Reedel, 25. mail esineb esmakordselt Eestis üle maailma rohkem kui 50 miljonit albumit müünud rokkbänd Nickelback. Juba on lauluväljakul alustatud ka lava ehitamisega.

Kanada rokisaurus on hetkel üks maailma edukaim rokkbänd, kelle suurele tuntusele pani aluse hitt "How You Remind Me", mille mainekas muusikaajakiri Billboard nimetas kümnendi suurimaks rokklooks. Tallinna lauluväljakul toimuval Baltikumi ainsal sõul on bänd lubanud ette kanda kõik oma kullavaramusse kuuluvad hitid.

Lauluväljaku väravad avatakse külastajatele 25. mail kell 18.00 ning ajakava on järgmine: