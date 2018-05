Miinituukrid lõhkasid eile miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit käigus Virtsu-Kuivastu laevatee lähedal kaks Teisest maailmasõjast pärinevat M-26 tüüpi ehk 250 kilogrammise lõhkeainega ankurmiini.

„Maailmas on vähe riike, mille merealadele on Eestile sarnases koguses lõhkekehi vette sattunud. Seda isegi meid ümbritsevate riikide osas, arvestades, et Läänemeri on ajalooliselt üks mineeritum mereala maailmas,“ ütles miinituukrite meeskondade ülem kaptenmajor Gert Soomsalu. „Paljude Open Spirit'il osalevate miinituukrite senises praktikas on käsitletud pigem õppemiine. Eestis on neil võimalus töötada päris lõhkekehadega.“

Miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit käigus miinituukrid Saaremaa ja Hiiumaa lähedal leidnud ja lõhanud kümme lõhkekeha, üks neist ligi 1000 kilogrammise kogukaaluga Teise maailmasõja-aegne LMB põhjamiin.