Rootsi peaminister Olof Palme mõrvati 1986. aasta 28. veebruari õhtul Stockholmis Sveavägeni ja Tunnelgatani ristmikul ning see kuritegu on tänaseni lahendamata. Nüüd väidab Rootsi ajakiri Filter, et pärast 12 aastat kestnud põhjalikku uurimist teavad nad mõrvari nime, vahendab Ilta-Sanomat.

Kinost jalgsi koju läinud peaministrile ja tema abikaasale Lisbetile lähenes selja tagant mees, kes tulistas püstolist kaks lasku. Olof Palme sai surmavalt haavata. Tema abikaasa pääses kerge vigastusega.

MÕRVAKOHT: Stockholmis märgib Olof Palme mõrvakohta kõnniteel asuv mälestusplaat. (Aadu Hiietamm)

Kaks aastat tagasi ütles Rootsi politsei, et 133 inimest on end ise peaministri tapmises süüdi tunnistanud, kuid nad olid enamasti vaimsete häiretega inimesed. Politsei ei leidnud nende seost mõrvaga. Peamine kahtlusalune oli näitleja, joodik ja narkomaan Christer Pettersson, kes vahistati 1988. aastal ning kohus mõistis ta ka eluks ajaks vangi. Pärast edasikaebamist mõisteti ta oktoobris 1989 kõrgemas kohtuinstantsis õigeks ja lasti vabaks, sest kohtu meelest polnud tema süü piisavalt tõestatud. 2004. aastal sai Pettersson ootamatult surma, kui kukkus traumapunktist väljudes peaga vastu asfalti.

Ajakiri Filter avaldas nüüd ajakirjanik Thomas Petterssoni 12 aastat kestnud uurimise tulemused. Pettersson väidab, et Olof Palme tappis mees, keda seni teati mõrva tunnistajana. Täpsemalt on tegu reklaamikonsultant Stig Engströmiga kellele pandi hüüdnimeks Skandiamees (Skandiamannen), sest ta töötas Skandia-majas.

Ajakirjanik Pettersson väidab, et just Engström jalutas Palmede järel ning tulistas peaministrit. Petterssoni sõnul käis Engström läbi Palme kriitikutega, kuulus laskeklubisse ning tema sõbral olid kollektsioonis ka niisugune püstol, mida mõrvar kasutas. Stig Engström suri 2000. aastal. Eelmisel aastal küsitlesid uurijad kahel korral tema endist abikaasat.