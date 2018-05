Kui Põhjamaades maksustatakse rikkaks olemist, siis Eestis ennekõike rikkaks saamist, mistõttu tuleks hakata edaspidi ka Eestis maksustama vara, leidis Riigireformi sihtasutuse üks algatajatest, ettevõtja Olari Taal ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

"Põhjamaad on vanad ühiskonnad. Põhjamaades maksustatakse rikkaks olemist. Meil täna kiputakse maksustama rikkaks saamist. Aga nii me ei saagi kunagi rikkaks," seletas Taal ERR-is ning lisas, et maksustama peaks hakkama vara ja pihta tuleks hakata kinnisvarast.