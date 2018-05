Kõik me kogeme kunagi elus ebamugavust ja piinlikkust. Me teeme kõik, et neist pääseda, aga kummalistest olukordadest pole kellelegi pääsu. Tahame tunnistada või ei, aga ikka otsime kellegi heakskiitu.

Olgu selleks kasvõi ainult meie kallim, siis me kõik tahame kogeda tunnustust, kirjutab portaal Your Tango.

Suhteprobleemid kipuvadki esile tulema just siis, kui me oleme hõivatud enda ideaalsena näitamisega. Kui keskendume enda muutmisele ja näitamisele, et meeldida teistele. Ometigi peaksime selle asemel elu ja oma kallimat nautima.