Rauno Pella Projecti taga seisab multiinstrumentalist ja helilooja Rauno Pella, kes on 19-aastase muusikukarjääri jooksul mänginud tuhandete muusikute, ansamblite ja orkestritega üle kogu maailma. Aastate jooksul saadud mõjutustest inspireeritud looming on talletatud täna ilmavalgust näinud helikandjale "When Light Embraced The Dark", mille materjal tuleb ainukordselt esitamisele homme, 24. mail Tallinnas, Vabal Laval.

"Olen albumi kallal nüüdseks tööd teinud pea kuus aastat. Alustasin sooloprojekti, sest olin aastate jooksul omandanud kaheksa instrumendi mängutehnikad ning et selleks ajaks olid ka mu eelnevad bändid laiali läinud, tundus see parim lahendus, et lood sahtlisse seisma ei jääks," räägib muusik omanimelise projekti tagamaadest.

Värskelt kauamängivalt leiab ühtekokku 16 lugu, mida on autori sõnul keeruline žanriliselt piiritleda. "Mu muusika on segu progressiivsest rokist, melanhoolsest skandinaavia jazz'ist, singer-songwriter'i stiilist, country'st ja funk'ist, kus kostub ka ambientseid nüansse ning sümfoonilisi elemente keelpilliorkestri partiidest," kirjeldab muusik enda loomingut.