Malaisia uus valitsus on teatanud, et lennu MH370 otsinguid lõpetatakse käesoleva aasta 29. mail, vahendab Daily Mail.

MH370 jäi kadunuks 2014. aasta märtsis 239 inimesega pardal.

Käesoleva aasta jaanuaris teatas USA-s Texases baseeruv ettevõte Ocean Infinity, et hakkab kadunud lennukit otsima ning Malaisia valitsus lubas positiivse tulemuse korral firmale tasuda 70 miljonit USA dollarit. Tingimuseks oli lennuk leida 90 päeva jooksul. Paraku seda ei juhtunud, mistõttu kaotab Ocean Finity nüüd suure summa raha.

Neli aastat tagasi kadunuks jäänud Boeing 777 otsing pidi varasema hinnangu põhjal lõppema küll juunis, kuna 90 päeva kestnud leping ei hõlmanud näiteks merel olevate otsinguvahendite tankimisile kuluvat aega. Kuigi Ocean Infinity tõmbas sihtotstarbeliste otsingutega otsad kokku juba aprillis, taotlesid nad lepingu lõpetamiseks pikendust kuni 29. maini.

„Täna hommikul tõstatasin selle küsimuse valitsuskabinetis ja me olime nõus lepingut pikendama 29. maini,“ ütles alates esmaspäevast transpordiministri kohuseid täitev Anthony Loke. Küsimusele, kas see tähendab, et edasisi pikendusi laeva otsinguteks ei anta, vastas valitsusjuht jaatavalt.