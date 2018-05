Katrin Idla Eesti metsloomaühingust kirjutab, et praegu on puukoolides hekitaimede müümise kõrgaeg. Paraku saavad mõned olendid läbi selle tegevuse kannatada.

Idla märgib, et selline olukord võib inimesed kimbatusse ajada. Võidakse mõelda, et tegemist on loodusliku valikuga ja ju on siis linnupojad määratud surema - ilma emata nad ju kaua vastu ei pea.

"Keskkonnaametnikud on selleks kellaks koju läinud, nemad teevad palgatööd. Ja isegi kui oleks olnud tööpäev ja tööaeg - mida nad oleksid teinud? Kuhu linnupojad viinud? Eestis puudub ju tänaseni metsloomade rehabilitatsioonikeskus," seletab Idla.

Linnupojad päästeti

Õnnetult häälitsevad linnupojad jäid ellu tänu Idlale endale, Marek Standbergile ja Õie Ehasalule, kes vastu ööd lindudega toimetama asusid. Poegadele oli vaja anda süüa ning neid soojendada.

Praegu on linnupojad Õie Ehasalu juures hoikodus, kus neid on vaja iga tunni aja tagant toita: päikesetõusust päikeseloojanguni. Söögiks on linnupoegadel eritoit pluss putukad. Lisaks peab olema pesasoojendus ja soojenduslamp. Linnupoegi on kokku viis.

Õnnetus või pahatahtlik hooletus?

Eesti metsloomaühing ei oska võtta seisukohta, kas linnupojad jäid heki sisse kogemata või olid puukooli töötajad neid varem märganud.

"Kuidas juhtus nii, et koos istikuga andsite inimesele ka linnupesa ning röövisite linnuemalt nii kodu kui lapsed korraga ja seda olukorras, kus lindude häirimine pesitsusajal on seadusega keelatud," esitab Idla Vääna puukoolile küsimuse. Samas käib naine välja võimaliku lahenduse.

"Palun ümbritsege müüki minevate okaspuude istikud varakult kevadel, enne pesitsusaja algust, võrguga, nii et linnud ei saaks sinna pesa ehitada. Linnud ju ei tea, et teil on plaanis nende kodu koos pesaga ära viia. Nende jaoks on see kena elupuu mõnusaks koduks, kus pojad üles kasvatada," selgitab Idla.

"Lõpuks aga palve kõigile, nii hekitaimede ostjatele kui ka müüjatele, palun vaadake enne taimede auto peale laadimist hoolega elupuud läbi - kas seal ehk ei ole peidus linnupesa koos poegadega."

Eesti metsloomaühing kutsub üles hakkama abi vajavate metsloomade püsitoetajaks. Metsloomade ravi ja ülalpidamist saab toetada tehes annetuse: Eesti Metsloomaühing, EE952200221067573100 Swedbank ning pannes selgituseks "Metsloomade ravi- ja toidukulude katteks".

Vääna Puukool: varem pole seda juhtunud

OÜ Vääna Puukool juhataja Andres Monvelt rääkis Õhtulehele, et neile oli see esmakordne juhtum, kus müüdud istikus oli linnupesa. Monvelt kinnitas, et nad vaatavad alati hoolega kõik istikud enne kliendile väljastamist visuaalselt üle.