Sõle spordikeskuse korruptsiooniskandaal on pannud Tallinna linnaisad rakkesse. Käivad kuulujutud, et abilinnapea Kalle Klandorfi ja Põhja-Tallinna linnaosavanema Raimond Kaljulaidi suhted vajavad silumist, kuna Kaljulaid lükkas Klandorfi skandaali. Kaljulaid ise lepituse vajadust ei näe, sest tüli polevat: „Kui keegi leiab, et minu samm oli vale, siis ma olen avatud kuulama, mis on alternatiiv?“ ütles Kaljulaid, kes enda sõnul soovis korruptsiooni üle arutelu algatada.