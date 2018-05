Kunstnik Sandra Jõgeva film "Armastus…" on valus ja häirivalt otsekohene film 27-aastasest Veronikast, kes on heast perekonnast pärit andekas kunstitudeng.

Ta on neljandat kuud rase ja kolmandat kuud joomatsüklis. Tema armastatu Fred on kriminaal, kel pole elus ühtegi väljavaadet. Kuidas elus hoida armastust kui oled pidevalt alkoholiuimas ja tülide käigus tuleb ette pussitamist ja räiget vägivalda? TV3 ekraanile jõuab erakordselt kurb ja liigutav lugu inimestest, kes on oma eluga täielikus tupikus.

Veronika on kaassõltuvus-suhtes alkoholiprobleemide käes vaevleva Frediga ning noore naise elu on välisele särale ja loomingulisusele vaatamata jõudmas järjest suuremasse puntrasse.

Ta saab süüdistuse Fredi pussitamises, ent mees teeb kõik endast oleneva, et süü enda peale võtta ja Veronika vangiminekust päästa. Mida aeg edasi, seda suuremaks ja ennasthävitavaks muutub ohver-manipulaator-agressori rollimäng. Filmi peategelased on noored ja mitmes mõttes andekad, kuid nende sisemised deemonid ajavad nad sellistesse keerdkäikudesse, mida on valus vaadata. "Armastus…" paneb proovile vaataja võime mõista ja kaasa elada ning pole kindlasti mõeldud nõrganärvilistele.