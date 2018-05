Politseil ega ka Tallinna linnavaraametil pole õnnestunud läbi "Pealtnägija" saate ahistamisskandaali sattunud Igor Mangiga kohtuda, et algatatud menetluste käigus meest küsitleda.

"Uut infot, mida avalikkusega jagada, hetkel ei ole. Seis on endine - Mang on välja kutsutud, seni me temaga veel rääkinud ei ole," öeldi Põhja prefektuurist ERR-ile.

Lisaks ilmnes "Pealtnägija" loost, et kalli tunnihinnaga astroloog üürib Tallinna linnalt munitsipaalkorterit, kus ta suure osa ajast tegelikult ei ela. Tallinna abilinnapea Eha Võrk ütles eelmisel nädalal, et astroloog Mangilt ei kavatseta enne tema enda selgituste ära kuulamist munitsipaalkorterit ära võtta.

Mai alguses teleekraanidele jõudnud "Pealtnägijas" selgus, et Mang on tšakrate avamise tähe alla ahistanud mitmeid naisi. Pärast saadet tulid enda lugudega välja veel kümned naised. Ometi ei pruugi Mang mingit karistust saada, kuna enamik juhtumeid võib olla aegunud. Skandaali puhkedes pages Mang Türki, kuid nüüd on ta sealt tagasi.