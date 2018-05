Üks tänavusi eurolauljaid, Serbiat esindanud ansambli Balkanika liige Mladen Lukić väidab, et riikide žüriid ostsid tänavusel võistlusel omavahel hääli, vahendab Eurovoix.

Mees andis intervjuu kanalile Prva Srpska Televizija, kus väidab, et nägi ise pealt, kuidas erinevate riikide žüriid omavahel hääli ostsid. "Nägin, kuidas väga tõsiste [Eurovisioni] riikide žüriid omavahel hääli ostsid. Üks mees käis ringi ja korraldas asju. Tavaliselt leiab selline asi aset hotellides. Delegatsioonid vahetasid žüriide hääli. Istusin ühe delegatsiooni kõrval, kui ilmus välja mingi mees ning tegi teise riigiga häälte osas kokkuleppe."

Tegu pole esimese korraga, kui selliste väidetega lagedale tullakse. 2013. aastal väideti, et Aserbaidžaani delegatsioon on mitmetes riikides kokku ostnud SIM-kaarte, et oma telefonihääletuse tulemusi kergitada. Samuti kutsusid nad väidetavalt mitut žüriid Aserbaidžaani poolt hääletama. Lisaks on väidetud, et Aserbaidžaan andis 2011. aastal 30 miljonit dollarit altkäemaksu, et Saksamaal toimunud võistlus võita.

Euroopa Rahvusringhäälingute Liit (EBU) andis Eurovoixile ka ametliku kommentaari. "EBU kontrollib rangelt kõigi žüriide tööd. Kõik kohtunikud allkirjastavad enne žüriis üles astumist lepingu, kus kinnitavad, et nad annavad oma hääled vaidnende sõude põhjal, mida nad hindavad. Lisaks korraldab EBU igal aastal žüriide hääletamistel pistelisi kontrolle."