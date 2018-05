"Istusin rahulikult toas, kui järsku katsus keegi jõuliselt ukselinki. Läksin akna peale vaatama, et kes see olla võis, kuna kuulsin trepist alla jookmist," kirjeldab kodanik juhtunut.

Juhtunu pealtnägija sõnul käis mees üsna närviliselt ringi ja võis olla narkomaan. "Kõige hirmsam see, et lapsed sõitsid ratastega temast mööda ja teised lapsed mängisid samal ajal mänguväljakul. Politseisse on helistatud ja juba tegeletakse sellega õnneks. Tegin igaks juhuks ka video, kui politseil peaks vaja minema," märgib postituse autor.

Politsei kinnitab, et tõepoolest selline kurioosne juhtum eile Sauga alevikus aset leidis. Pärnumaa piirkonnavanem Tõnu Kivis ütleb, et eile õhtul kella 21 ajal laekus politseile selle kohta ka teade.

"Politsei märkas piirkonnas kirjeldatud meest ning andis ta üle kiirabile, kes viis mehe tervisekontrolliks haiglasse. Kui kaaskodanikud märkavad tänaval inimest, kelle käitumine äratab tähelepanu või kui tundub, et keegi vajab abi, siis võib alati helistada hädaabinumbril 112. Niimoodi võime ära hoida mõne süüteo või päästa kellegi elu," toonitab Kivis.

Ehmatas korralikult ära

Sauga aleviku elanik Siret (nimi muudetud) toob välja, et teisipäeva õhtul logistati ka tema ust.

"Korteri ust katsus keegi jõulisemalt ja siis hiljem kuulsin trepist alla jooksmist ning mõni hetk hiljem oli ta mu maja ees. Algul arvasin, et mingid lapsed teevad lolli nalja, kuid tavaliselt selliseid asju ei ole ette tulnud, et lapsed niimoodi lollitaksid päris," räägib ehmunud naine.

Ta märgib seejuures, et ta pole kindel, kas tegemist oli sama sinist jopet kandva mehega, kellle politsei teisipäeva õhtul aleviku vahelt kinni nabis.

Sarnaseid juhtumeid on ka varem olnud