Tallinna serval Tiskre asumis müüakse mereäärset avarate vaadetega kodu, mille interjööri on noolimas ja imetlemas käinud nii mõnedki populaarsete teleseriaalide tootjad.

Tegemist on ruumika kivimajaga, esimese korruse lagede kõrgus on 3 meetrit. Kaminad on nii esimesel kui ka teisel korrusel. Terrassid on nii mere kui ka hoovi poole.

Maja kontseptsioon lähtub eelkõige elamise mugavusest. Iga ruum omab funktsionaalset komponenti, mis annab tähenduse nii ruumile kui majale tervikuna hubase ja alalise elukohana.

Kinnistu asukoht ja maja suund mere suhtes võimaldavad igale ruumile omapärase vaate.

Kõik sisekujundustööd on tehtud omaniku nägemuse järgi, kasutades klassikalisi värvitoone ja materjale. Eriti õnnestunuks võib pidada moodsa linnakorteri ja linnalähedase eramu sümbioosi.

Maja sobib elamiseks 3-7 liikmelisele perele, kes armastab avarust, vaikust ja mugavust.

Maja merepoolne külg on tänu suurtele klaaspindadele avatud kauniteks vaadeteks.

Hoones on maaküte.

