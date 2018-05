Eurovisiooni uudiseid kajastav escYOUnited väidab, et internetti on lekkinud Elina Nechayeva euroloo "La forza" algne demo.

Loo demoversioon laeti üles Twitteri lehele, kus tuuakse välja, et see on "La forza" esialgne versioon. "Eesti laulu" produtsent Mart Normet palus seda muuta, et muusika Nechayeva häält ei mataks.

Normeti sõnul on internetis leviv lugu tõesti sarnane esialgse "La forza" versiooniga. Normet lisas, et algversioon ei tohiks internetis levida, sest loo demo saadeti rangelt just "Eesti laulu" esimesse vooru. Seda, kust lugu võiks olla lekkinud, on tema sõnul raske öelda.

Refereeritud teksti täispikka artiklit loe Menust.

here you go guys! the DEMO VERSION of La forza, which was asked to be redone by the producer and head of delegation, Mart Normet, as the demo instrumentation was “suffocating” Elina Nechayeva’s vocals in his opinion. #Eurovision #Estonia @ElinaNechayeva. RT AND SPREAD THE WORD. pic.twitter.com/JBiNXvHYg3