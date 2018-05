Sel pühapäeval esineb Tallinnas Vene Teatris koos Estonian Dream Big Bandiga maailmakuulus saksofonist Bob Mintzer – legendaarne Grammy auhinnaga pärjatud muusik, keda Eesti publik on oodanud aastaid.

Tippsaksofoniste on maailmas teisigi, kuid Mintzeri fenomen seisneb just bigbändi kõla, ettekande intensiivsuse ja stiilvabaduse tõstmises ületamatule kõrgusele.

"Just Bob Mintzer on nii oma saksofonimängu kui ka arranžeerimise ja orkestrikõlaga olnud mulle iidoliks pikki aastaid. Kui öelda see üks ja ainus, siis ikkagi Bob Mintzer," ütleb Estonian Dream Big Bandi kunstiline juht Siim Aimla ja lisab, et Mintzerit on Eestisse juba ammu oodatud.