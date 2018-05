USA-s pidi üks abielupaar kasutama äärmuslike meetmeid, et oma täisealine töötu poeg korrale kutsuda. Nimelt pöördusid Mark ja Christina Rotondo kohtusse, et nende 30aastane järeltulija Michael viimaks koduseinte vahelt lahkuks. Poeg oli vanematekoju naasnud kaheksa aasta eest.

Kohtudokumentidest selgub, et mees ei maksa üüri ega aita oma vanemaid majapidamistöödes, samuti on ta keeldunud ema ja isa poolt pakutud rahalisest abist, et end kusagil sisse seada, vahendab BBC. Vaatamata viiele väljatõstmispalvele ütlevad Rotondod, et nende poeg keeldub lahkumast.

Abielupaar tegi vastavasisulise avalduse kohtule pärast korduvaid püüdeid poega lahkuma sundida. Kohtu poole pöördus pereisa aprillis, et uurida, millised võimalused neil on. Talle öeldi, et kuna tegemist on pereliikmega, on kaebuse esitamiseks tarvis ülemkohtu luba. Marki ja Christina advokaat Anthony Adorante sõnas kohalikule meediale, et vanemad ei leidnud muud viisi, kuidas täiskasvanud poeg viimaks oma elu peale saada.

Pärast lühikest vaidlust otsustas New Yorgi kohus teisipäeval, et Michael peab vanemate majast lahkuma. Vaatamata süüdimõistvale otsusele, näis mees kohtus veedetud aega nautivat, vahendab The Guardian. Ta nõudis, et ajakirjanikud küsitleksid teda väljaspool kohtusaali. Vanemate kulul elav Michael tegi reporteritele selgeks, et ta ei ela keldris, vaid tal on oma magamistuba. Samuti kinnitas ta, et peseb ise oma pesu. Ka väitis ta, et tal on oma äri. Mis see on, jäi aga selgusetuks. "Minu äri on minu asi," ütles Michael lisaküsimuse peale.