Kirglikult alanud suhe on tundmatuseni muutunud – te ei kallista enam, pole armsaid suudlusi ega komplimente! Millised märgid viitavad, et on viimane aeg muretseda ja midagi muuta, et kirelõõm teid lõplikult ei jätaks?

Mirror toob välja 20 märki, et kirg on kahjuks teie suhtest kadunud.

1. Te seksite harva või üldse mitte.