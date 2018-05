Paarike teatas oma armusuhtest alles šõu viimase 15 minuti jooksul, kirjutab People. "Noh, Maddie on mu semu ja ma olen teda tundnud Hollywoodi nädala algusest saadik," ütles mullu augustis peetud eelvoorudest saadik üle 30 kilo alla võtnud Hutchison saatejuht Ryan Seacrestile. "Ja ta juhtumisi on mu tüdruk."

Kohtunikud Katy Perry, Lionel Richie ja Luke Bryan ilmutasid üllatust ning Perry keerutas isegi tooliga mitu korda ringi. Uudise teatavaks teinud paarike esitas käsikäes "Somewhere Over the Rainbow". Kingiks said nad tasuta reisi Hawaiile Disney kuurorti.