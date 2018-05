Sel esmaspäeval toimus haridusministeeriumis arutelu tasemetööde, eksamite ja riigieksamite vajalikkuse üle, mille käigus osutus, et põhikooli lõpueksameist võiks hoopistükkis loobuda.

"Sain ministrina kinnituse oma arvamusele, et põhikooli lõpueksameid praegusel kujul ei ole vaja," kinnitas haridus- ja teadusminister Mailis Reps Delfile. Reps tõdes, et põhikooli eksamite vajaduse hindamisel on üheks võtmeküsimuseks see, kas neid on vaja edasiõppimiseks.

"Kuna gümnaasiumid teevad oma sisseastumiseksameid juba enne põhikooli lõppu ja põhikooli lõpueksamite sooritamist, siis toob see õpilastele kaasa tarbetu lisakoormuse. Samuti paljud gümnaasiumid ei tee akadeemilisi teste, vaid korraldavad ainult sisseastumisvestlusi," märkis Reps.

