Julia käis telesaates "Pust govorjat", kus ta ütles, et tema finaali mittepääsemine oli õiglane, sest kui ta oma esinemist Eurovisioni teises poolfinaalis järele vaatas, leidis ta sealt palju vigu.

Venemaad tänavu Eurovisionil esindanud Julia Samoilova, kes pidi pärast teist poolfinaali silmitsi seisma tõsiasjaga, et esimest korda ajaloos jäi Venemaa finaalist välja, tunnistas intervjuus, et kaalus isegi Eurovisionist loobumist, vahendab Esctoday.

"Ma kaalusin isegi Eurovisionist loobumist, eriti kuna ettevalmistused ei läinud nii, nagu ma ette kujutasin. Ilmselt olid mu ideed ebamäärased. Ma arvasin, et tulen selle ülesandega toime. Siiski oli see mu unistus ja mul on hea meel, et see juhtus," sõnas ta.

Naine ütles ka, et kui selgus, et just tema Venemaad Lissabonis esindab, hakkas ta kuulma ka palju negatiivset kriitikat. "Mul oli väga palju vaba aega ja pöörasin kommentaaridele, mis küsisid "miks?", palju tähelepanu. Alguses oli palju positiivseid emotsioone ja ilmselt oli negatiivne kriitika vastukaaluks."

Julia pidi tegelikult Eurovisionil osalema juba mullu, kuid kuna ta oli esinenud annekteeritud Krimmis, et lubanud võõrustajamaa Ukraina valitsus teda riiki. Venemaale pakuti võimalust esineda satelliidi vahendusel, kuid riik loobus sellest. Nii jäi neil üks võistlus vahele ning Julia sai oma võimaluse tänavu.

Julialt küsiti, kes võiks järgmisel aastal olla parim artist Venemaad esindama ning Julia arvas, et selleks võiks olla Manizha. Manizha Khamraeva on Venemaa laulha, kes sai tuntuks sotsiaalmeedias. Laulja sündis 1991. aastal Dušanbes, mis on nüüd Tadžikistani pealinn, ning kolis kolm aastat hiljem vanematega Moskvasse. Seal alustas ta õpinguid muusikakoolis ning temast sai pianist.

Manizha on alates 12. eluaastast lauljana osalenud erinevatel võistlustel.