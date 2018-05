Sõimamise tõttu on ohus ka töökoht

"Kui ma tegin loo "Rita, Rita, vana lita", sain paar tapmisähvardust inimestelt, kelle ema või sõbranna nimi oli Rita. Püüdsin neile seletada, et ka Helgi Sallo ei ole sama isik kui Õnne 13 Alma, aga vaatasin, et nad on nii lollid ja saatsin pikalt," sõnab Marco.

Alles hiljuti kirjutasid stripparile paar lapseeas noormeest. "Sealt tuli lausroppus, need tatid peaks internaati panema," on Marco kindel. "Kui juba võetakse ette ka minu ema, keda peetakse hälvikuks, siis ma enam nalja ei mõista," hoiatab ta.

Tasane on oma vihkajatega juhuse tahtel ka kokku puutunud. "Nad on asotsiaalset tüüpi, kellest mina olen mitu pikka sammu eespool," ütleb ta. Ette on tulnud olukordi, kus Marcole sõimukirju saatnud inimesed on selle tõttu ka oma töö kaotanud. "Tunnen Tartus mitme kohviku omanikku ja tihti tuleb jutuks, kes tööle on võetud. Paaril korral oligi keegi ninatark mulle taas kirjutanud "Põletan maha, raisk" või "Tapan ära" ning siis oleme tööandjaga märganud, et tegu on ju selle segase inimesega. Nii ta lahti lastaksegi. Mõni ei saa selle tõttu üldse tööle," räägib strippar, et enne kirjutamist tasuks mõelda, kas tegu on ikka targa otsusega.

Kirjade jagamine sotsiaalmeedias on hea õppetund

Marco ise ähvarduskirju südamesse ei võta ning tihti lausa naerab nende üle. "Ma olen selle jaoks liiga rõõmus inimene ja ka tapmisähvardused teevad mulle nüüdseks nalja. Kui keegi on nii loll ja mulle kirjutab, jagan seda sotsiaalmeedias ning üsna pea palub kirjutanu või tema ema kirja maha võtta. Mõnest on mul suisa kahju, on olnud mitu ema, kes ei saa oma lastega hakkama," räägib Tasane, et naudib, kui keegi oma kirjutiste pärast häbi tunneb ja need eemaldada palub. Kirjade jagamisega annab Tasane vihkajatele õppetunni. "Oma kirja paluvad maha võtta väga paljud. Tihti kasutatakse muidugi kulunud väljendit "Sõber pääses netti ja kirjutas".

Vihakirjadele lisaks saab Marco siiski toredaid kirju ka fännidelt, kellega ta tihti kohtub. "Nad on tavainimesest õnnelikumad ja parema huumorimeelega. Olen õnnelik, et nad mul on. Mõned suisa joonistavad minust pilte, mida olen samuti jaganud. Teised on mulle nii huvitavaid ja pikki kommentaare kirjutanud, et mõtlen, kuidas nad seda viitsivad."