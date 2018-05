Briti peaminister Theresa May teatas 2017. aasta jaanuaris Washingtoni külastades, et kuninganna Elizabeth II on kutsunud USA presidendi Donald Trumpi Suurbritanniasse. Palju poleemikat tekitanud päevane visiit, mis leiab aset käesoleva aasta juulis, võib aga oodatust pikeneda, kuna Ameerika riigipea on avaldanud soovi Ühendkuningriigis ka pisut golfi mängida.

Kuigi kõiki detaile pole veel kinnitatud, sõidab Trump pärast tähtsaid kohtumisi tõenäoliselt Ayrshire'is asuvale golfiväljakule. Varem on kõneldud, et ta võib mängida koos Elizabeth II kolmanda järeltulija, prints Andrew' ga, kuid ka selle kohta täpsemad andmed puuduvad.

Donald Trump golfi mängimas (AP/Scanpix)

Trump sõidab Suurbritanniasse 13. juulil. Ameerika riigipeas külaskäigu vastu on olnud nii Briti vasakpoolsed kui ka Londoni linnapea Sadiq Khan. Viimase kinnitusel ei ühti Trumpi vaated paljude londonlaste omadega. Aasta tagasi kirjutas ligi kaks miljonit inimest alla petitsioonile, mis nõudis Trumpi visiidi tühistamist.