Me kõik kardame midagi. Kui keegi küsib, mida, siis enamasti vastatakse, et madusid või hoopis ämblikke. Oma sisemaailma me enamasti ei ava ega räägi oma hirmudest. Aga kas sina tead, mis sind kõige rohkem hirmutab?

Oma hirmudest rääkimine ei ole kerge, sest paljud hirmud teevad meid haavatavaks ja paljastavad midagi väga privaatset, kirjutab portaal Your Tango.

Kui sa usud, et sodiaagimärk sind mõjutab, siis võib sinu kõige varjatuma saladuse paljastada just see! Vaata, mida kardavad erinevate sodiaagimärkide esindajad kõige enam!