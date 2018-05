Räppar Cool D avaldas käesoleva aasta alguses värsket materjali ning lubas peagi lisa. See aeg on nüüd saabunud taaskordse singli "Mihkel Raud" vormis, tehes omamoodi kummarduse nimetatud persoonile.

"Uus lugu ei räägi otseselt Mihkel Rauast, kuid see raudne mees on mu lugu mõjutanud küll. Olin just lõpetanud tema eelmise raamatu lugemise, kui tekkis selle loo tegemise plaan. Ma teatud mõttes imetlen Mihkli kõneosavust ja oskusi tulla toime ümbritsevaga ning seda, kuidas ta asjadest sirgjooneliselt läbi murrab. Täiesti ainulaadne karakter, teeb kadedaks. Igaüks võiks natuke mõõta, kui palju on temas Raua sisaldust. Üritasin seda kõike ülekantult ka oma looga edasi anda," põhjendab Cool D.

Loo produtseeris Bert Prikenfeld aka DJ Critikal. Küll aga on seekord nii sõnade kui ka muusika autor Cool D ise, kes tegelikult ka varem muusikat tootnud on. Seahulgas mitte ainult sahtlisse, vaid ka teistele artistidele - näiteks on Cool D enda tehtud muusika tervel tema "Tumeaine" albumil ja ka A-Rühma kolleegi Genka lühialbumi "Oleg Kosjugini lugu" muusika on valdavalt Cool D kirjutatud.