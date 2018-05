Kohv mõtiskleb, et mürki kass kusagilt saada ei võinud, kuna rotimürki pole mees enda majja kunagi pannud. "Hiiri püüdis Mustik ning ka hiirelõks," täpsustab Kohv, keda tegi kõige nõutumaks see, et ta ei osanud vaest looma kuidagi aidata.

"Mõtlesin, et võiks küsida mõnest loomakliinikust või apteegist mingit vitamiini, mis kassile söögiisu tekitab, aga kas sellist vitamiini üldse kassidele müügil on ning millise hinnaga? Praegusel kapitalismi ajal on kõik äriks muudetud ning iga asi maksab," kurdab Kohv, et isegi loomatohtriga jutuajamine ja nõu küsimine pidavat tasuline olema.

Nüüd aga sõber Mustik on teises ilmas ja Kohv mattis ta täna hommikul.

"Tegin Mustikust viimased fotod veel 22. mail, sest oli aru saada, et kaua teda enam pole. Mustik oligi mul ainus sõber ja nii-öelda toanaaber majas ning nüüd on maja vaikne. Kurb, aga mis parata, selline on elu. Algab sünniga ja saab läbi siitilmast lahkumisega," ohkab Kohv. "Kas millalgi võtan uue lemmiklooma või mitte, seda näitab aeg."