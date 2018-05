Araablased kandsid detsembri keskel 179 600 dollari suuruse summa Prantsusmaale või vähemalt arvasid, et kannavad Prantsusmaale.

Tasuti nafta- ja gaasitööstusele laboriseadmeid valmistava prantslaste ettevõtte Sanchez Technologies arvet, kirjutab Eesti Ekspress. Mida aga Pärsia lahe ­ääres ei märgatud või ei saadud aru, oli see, et nende koostööpartneri Sanchez Technologies arvel oli kirjas hoopiski teine kontonumber, mis juhtis raha Eestisse SEB panka.

Kui viga avastati ja üritati makset tagasi kutsuda, tuli SEBst vastus, et raha on nimetatud kontole üle kantud ja konto juba ka suletud. Seaduste järgi ei pea pank kontrollima saaja nime ja kontonumbri vastavust: see, et arvel oli Prantsuse firma nimi ja rekvisiidid, ei tähenda midagi, loeb ainult kontonumber.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Ekspressis.