Pakistanis Karachis on kuumalaine tapnud juba 65 inimest ning kümned inimesed on tänavail teadvuse kaotanud, vahendab Daily Mail. Õhutemperatuur on tõusnud 42 kraadini.

Kuumalaine Pakistani suurimas linnas Karachis (AP, AFP/Scanpix)

Õnnetuseks on kuumalaine Pakistani tabanud ajal, mil sealsed moslemid ramadaani peavad ehk on päikesetõusust kuni loojanguni söömata ja joomata.

Kuumalaine Pakistani suurimas linnas Karachis (AP, AFP/Scanpix)

Väljaande sõnul on viimase nelja päeva jooksul linna surnukuuri toodud inimeste arv kahekordistunud.

Kuumalaine Pakistani suurimas linnas Karachis (AP, AFP/Scanpix)

2015. aasta juunis nõudis kuumalaine Lõuna-Pakistanis 1200 inimelu. Enamus neist olid kodutud.