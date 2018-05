Kaks aastat tagasi oli kaks kolmandikku (76%) tööturul aktiivsetest töötajatest valmis vahetama töökohta üle 30% suurema töötasu pärast ja 40% oli valmis seda tegema 21–30% suurema töötasu pärast, selgus Palgainfo Agentuuri 2016. aasta kevadel korraldatud töötajate küsitluse tulemustest. Praeguseks on olukord muutunud.



Suurema palga ja paremate töötingimuste pärast töökoha vahetamine on ka sellekevadise töötajate küsitluse fookuses. Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud Eesti suurim tööturu- ja palgauuring kestab maikuu lõpuni ja sellele on juba vastanud üle 5000 töötaja.



Esimesed väljavõtted uuringu tulemustest näitavad, et üle poolte (63%) tööturul aktiivsetest ja pakkumistele avatud töötajatest vahetaks töökohta üle 30% suurema töötasu pärast ja kolmandik (32%) 21–30% suurema töötasu pärast. Palgainfo Agentuuri juhi Kadri Seederi sõnul näitab taoline trend, et koos palkade tõusuga on kasvanud töötajate lojaalsus ning ka oluliselt suurema palgapakkumisega on keeruline töötajaid töökohta vahetama meelitada.



„Suurem töötasu on töökoha vahetamise ajendina väga oluline tegur. Küsimus on, kui palju peaks pakutav palk suurem olema, et inimene otsustaks uue töökoha kasuks? Töökohta vahetama tõukavad ühelt poolt rahulolematus praeguste töötingimustega, teisalt mujal pakutava atraktiivsus. Kui töötaja on tööga rahul, siis on ta ka lojaalsem ning töökohta kergekäeliselt ei vaheta,“ kommenteeris küsitlust Kadri Seeder.



Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee andmed näitavad, et esimeses kvartalis pakkusid tööandjad tööpakkumistes keskmiselt kuni 1547 eurost brutokuupalka. „Pakutav avalik palgalagi oli seega keskmisest brutopalgast umbes neljandiku kõrgemal, mis värske uuringu järgi paneb töökohavahetust kaaluma pea pooled töövõtjad,“ kommenteeris uuringut CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.



Teistest töökoha vahetamise tingimustest on töötajate jaoks olulisemad huvitavam töö, juhtimiskvaliteet ning juhtide lugupidav suhtumine töötajatesse. Kaks aastat tagasi oli huvitavama töö pärast kindlasti valmis töökohta vahetama 46% uuringus osalejatest, sel kevadel 38% vastajatest. 33% töötajatest vahetaks aga kindlasti töökohta, kui juhtide suhtumine töötajatesse oleks uues kohas lugupidavam.

Uuringu kohta lähemalt vaadake siit.