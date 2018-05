"Mina ei oska niimoodi räppida, et ei laula aga kasuta nooti. Aga Kennethiga on see tegelikult meil juba kolmas lugu koos – meil on sünergia alati toiminud," ütleb Savitski.

Sarnaselt "Kosmosele" on artistil ka järgmistele lugudele plaanis videod toota, sest liikuv pilt avab loo tausta paremini. "Kuna muusikat ja sõnu on võimalik mõista täiesti erinevalt, siis video tõlgendab autori või artisti ideed. Samas ma arvan, et äge video annab muusikale just emotsioonide poolest väga palju juurde," selgitab Savitski. "Selle konkreetse video filmis Lauri Pedaja ja ideed tulid meil kahepeale. Tema on ka sel korral suur taustajõud."

Vabadel hetkedel jälgib Savitski silmanurgast ka superstaari-saadet, mis teda ennast kunagi popmuusika orbiidile lennutas.

"Ma ei vaata seda igal nädalal, aga olen asjadega kursis ja mulle väga meeldib sel hooajal kindlasti Sissi – ma tean teda ka isiklikult ja ta on väga tore inimene," märkis Savitski. "Kindlasti meeldib veel Merilin Mälk, see pisike tüdruk, kellest tuleb tõesti ebareaalne hääl välja."

Seejuures ei välista Savitski, et üks ka tema uutest singlitest tuleb duetis naisvokalistiga, lauljatari nimi on aga veel lahtine.

"Täisealisena olen ma alati suhtes olnud. Minu elus ei olegi olnud sellist perioodi, kus ma saan lennata ja arvestada vaid iseendaga," kommenteeris Savitski, kes naudib sarnaselt muusikalisele pöördele parajasti ka tavatut etappi enda isiklikus elus. "Minu puhul tuli see natukene hilja – võib-olla oleks pidanud need aastad kahe käega panustama loomingusse ja elama. Igatahes on aga see tunne, mis praegu on, on väga hea. Ma saan keskenduda ainult oma asjadele ja pühenduda endale."

VAATA VIDEOT!